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Наука
12 октября 19, 21:46
Украина отправит в космос всевидящие спутники
всевидящие спутники
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Технология спутников SAR есть только у США, Германии, Италии, Финляндии, Канады, Японии и Китая

Американская компания EOS, центры развития и исследования которой расположены в Киеве, Днепре, Харькове, отправит на орбиту Земли созвездие из 12 радарных микроспутников, которые могут мониторить поверхность земли даже сквозь плотные облака, сообщает "Новое время".

Основатель компании — предприниматель Макс Поляков — рассказал, что радарные спутники SAR — это активная система спутникового мониторинга, которая излучает и принимает электромагнитные волны, которые могут пройти не только сквозь облака, но и сквозь растительность и верхние слои земной почвы.

По информации издания, технология спутников SAR есть только у США, Германии, Италии, Финляндии, Канады, Японии и Китая.

Киевский офис американской компании работает над таким радаром уже более двух лет. Пока они сделали прототип радиолокатора и сейчас работают над вспомогательным оборудованием для будущей спутниковой платформы.

Микроспутники должны будут вести интерферометрическую съемку, а также съемку в разных диапазонах частот, что должно повысить информативность фотографий для качественного мониторинга поверхности Земли.

Кроме этого, оригинальная конструкция передатчика сигнала, — рефлектора, который будет разворачиваться уже в космосе, имеет компактную форму и небольшой вес, что позволит значительно удешевить стоимость запуска спутника на орбиту.

Первые спутники SAR от EOS должны начать запускать в 2022-м, а их коммерческая эксплуатация начнется в 2023 году.

Напомним, в штаб-квартире министерства обороны США Пентагоне уже анонсировали первый проект новых космических войск — созвездие спутников для нужд ПВО
Delo
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