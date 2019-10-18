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Наука
18 октября 19, 18:33
Тот, кто в жизни слишком много думает, умирает раньше
много думает
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Ранее считалось, что умственная активность положительно влияет на продолжительность жизни.

"Ранее ученые исходили из того, что умственная активность положительно влияет на продолжительность жизни. Однако новое исследование, проведенное учеными из Гарварда, показало: у того, кто много думает, продолжительность жизни сокращается, - сообщает немецкое издание Focus. -​ Результаты исследования ученые опубликовали в научном журнале Nature".

"В то время, как сильная нейронная активность уменьшает продолжительность жизни, слабая активность нейронов, вероятно, помогает жить дольше. (...)Это, по мнению ученых, связано с белком под названием REST, подавляющим мозговую активность (...). Ученые изучили образцы мозга людей, умерших в возрасте от 60 до 100 лет, и установили: низкая концентрация белка REST в мозге приводит к более ранней смерти. Если же этот белок присутствует в более высокой концентрации, увеличивается и продолжительность жизни. Так, у людей, проживших сто лет, в клетках мозга было обнаружено больше белка REST, чем в клетках людей, умерших в 60-70 лет", - говорится в статье.

"В настоящий момент ученые уже размышляют над тем, можно ли на основе таких выводов разработать препарат, продлевающий жизнь", - передает Focus.

"Идея о том, что можно активировать REST и замедлить старение человека, очень захватывает", - отметила соавтор исследования Моника Колайаково.
Inopressa
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