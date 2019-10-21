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21 октября 19, 11:26
Ученые обнаружили жуткие перекосы в питании украинцев
борщ
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Украинцы потребляют мало фруктов и овощей, зато злоупотребляют сахаром и хлебом.

Украинцы потребляют мало фруктов и овощей, зато злоупотребляют сахаром и хлебом. Как выяснили журналисты, в рамках национального исследования питания жителей Украины ученые изучили содержание тарелок почти полутора тысяч наших сограждан.

В результате исследования выяснилось, что в нашем рационе катастрофически не хватает полезной пищи. Так, выяснилось, что вместо рекомендованных 300 граммов овощей в день, мы потребляем в среднем чуть больше половины нормы.

Еще хуже ситуация с фруктами и ягодами — их в ежедневном рационе едва наберется 83 грамма. Не хватает семян и орехов — их в день мы съедаем 8 граммов при необходимом минимуме в 30 гр.

Зато в мучных изделиях, сахаре и соли украинцы себе не отказывают. Кое-где такое потребление вдвое превышает рекомендованную норму.

Как сообщалось, по данным Государственной службы статистики, украинцы тратят на еду половину своих денег. При этом рацион изменился в лучшую сторону. Так, мы в прошлом году стали на 8% больше есть рыбы и морепродуктов, на 3% фруктов, ягод, орехов и винограда, а также на 2% больше мяса. Потребление картошки в стране упало на 3%, а хлеба и молочки — на 1%.

Напомним, ученые института Солка в Калифорнии рассказали, как нужно правильно питаться, чтобы быть здоровым.

В начале 2019 года французские ученые перечислили продукты, которые могут привести к преждевременной смерти. В их числе оказались кондитерские изделия и хлеб, мороженое, снеки, полуфабрикаты, а также «восстановленные» мясные продукты.
Fraza.ua
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