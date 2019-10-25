Спорт помогает стать умнее: ученые объяснили, как

Убеждение, что спортсмены не отличаются большим умом - стереотип, уходящий в прошлое. Исследования неоднократно доказывали: регулярная физическая активность помогает здорово прокачать мозг. Да, заставить себя сходить в спортзал или на пробежку бывает сложно, но мы знаем, как “разбудить” силу воли за считанные минуты.





В первую очередь спорт помогает справляться со стрессом и тревогой. Во время занятий физкультурой мозг вырабатывает нейромедиаторы, в том числе дофамин, серотонин и эндорфин - вещества, которых телу не хватает во время депрессии.













Физическая активность повышает способность переключать внимание и концентрироваться





Этот эффект дают даже нерегулярные физнагрузки. Внимание обостряется за счет притока крови, причем неважно, чем вы занимались: выгуливали собаку, танцевали в клубе (без алкоголя) или отпахали в спортзале. Так что перед серьезным мероприятием попробуйте устроить себе тренировку, чтобы в нужный момент быть на пике мозговой активности.













С точки зрения нейрофизиологии, спорт отлично влияет на гиппокамп - структуру в головном мозге, отвечающую за долговременную память. Также тренировки влияют на рост клеток, мгновенно поднимая уровень нейротропного мозга - белка, стимулирующего развитие нервной системы.





Физические нагрузки стимулируют креативность и воображение





Исследования последних лет показывают, что гиппокамп позволяет моделировать разнообразные ситуации. И если спорт способен развивать гиппокамп, соответственно воображение и креативность тоже развиваются.













Если заниматься регулярно, у вас снизится риск развития деменции и снижения когнитивных функций в прекло deнном возрасте. Это работает благодаря тому, что в гиппокампе продолжают расти новые клетки. Спорт - один из способов поддерживать мозг в рабочем состоянии на протяжении всей жизни. О других способах, как предотвратить старение мозга, мы рассказывали раньше.



