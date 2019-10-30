В Liberty Steel придумали, как сделать металлургию "зелёной"

Металлургия традиционно считается "грязной" отраслью — на производство стали приходится около 80% выбросов диоксидов углерода. Однако мировые промышленные гиганты готовы изменить это. В частности, Liberty Steel Groop, британская промышленная компания, представила свой план по достижению "углеродной нейтральности" к 2030 году во время European Steel Conference 2019 в Милане, передает корреспондент Delo.ua.

По мнению Санджея Гупты, президента компании, именно защита окружающей среды — сейчас наиболее актуальный вопрос сталелитейной промышленности.

"Нам нужно будет работать с этой проблемой, и в этом поможет, как с экологической точки зрения, так и с точки зрения циркулярной экономики, переработка металлолома", — сказал он.

По мнению промышленника, этот путь уже начался в Европе, Великобритании, США и Австралии. "Мы объединяем все компании одной платформой, есть наработки в этом плане: это и переработка, и возобновляемая энергия, и электродуговые печи. Думаю, ещё одно поколение металлургов будет работать с доменными печами, но со временем они исчезнут, уступив электродуговым печам благодаря металлолому, который они будут использовать в качестве сырья."

Чтобы переплавлять металлолом, в компании хотят использовать зелёную энергию. Для этого Liberty Steel Groop инвестирует в возобновляемые источники энергии, в частности, вкладывает деньги в солнечную станцию в Австралии и в ветростанцию в Великобритании.

Кроме того, в компании планируют использовать гидроаккумулирующие электростанции, заливая воду в отработанные карьеры, которые выбыли из эксплуатации. Также присматриваются к хранилищам энергии на основе литий-ионных батарей. "Наш алюминиевый завод в Дюнкерке потребляет 9% всей электроэнергии Франции, поэтому балансирование с помощью таких проектов очень важно", — подчеркнул Гупта.

Помимо этого, что важно, в Liberty Steel присматриваются к водородным технологиям. "Источник электроэнергии по 15 долларов за мегаватт — это уже реальность, — говорит Гупта. — Водород можно использовать и в технологических процессах выплавки стали, и как топливо. Мы уверены, что водород заменит углерод."

Ещё один момент — сокращение отходов производства, для чего заводы будут работать по новым показателям замера эффективности, среди которых будет и контроль за отходами, отметил Санджей Гупта.