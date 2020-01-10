Интересный факт дня: Средняя температура человека снизилась

Если сравнить современные данные и показания 150-летней давности, окажется, что разница составляет примерно 0,4 градуса. И каждое десятилетие снижение составляло примерно 0,03 °C.

В 1851 году немецкий врач Карл Вундерлих установил, что нормальная температура тела - 37°С. Нормой считалась температура от 36,2 до 37,5 °C.





Даже сейчас во многих странах нормой считается именно 37°, а в постсоветских странах более привычна температура в 36,6 °C.





Ученые раньше списывали такие погрешности на неточность измерения, но новое исследование показало, что температура действительно стала меньше.





Выводы специалистов из Медицинской школы Стэнфордского университета показали, что за 150 лет средняя температура тела у человека снизилась. Но это данные лишь по США.





Всего было разобрано три набора данных из разных эпох. Первые данные - 1862–1930 годов, когда оценивалось состояние здоровья солдат Гражданской войны. Вторые данные - за 1971–1975 годы. Третьи данные - за 2007–2017 годы.





Всего было изучено 677 423 показаний температуры. И, действительно, оказалось, что температура людей, родившихся за последние 20 лет, ниже, чем у родившихся в начале и конце XIX века.

Специалисты исключили вероятность, что со временем появлялись более точные термометры. Для этого брались данные людей разного возраста в своей подгруппе. Так, чем моложе были солдаты Гражданской войны, тем ниже у них была средняя температура тела.

Чем можно объяснить такой феномен. Например, с изменениями в скорости метаболизма. Также на это могут влиять улучшение здравоохранения, что сократило хронические воспалительные заболевания. Еще это можно объяснить тем, что мы стали жить в более комфортных отапливаемых и кондиционируемых жилищах. Т.е. температура окружающей среды стала меньше влиять на температуру тела.