Зафиксирован загадочный повторяющийся радиосигнал из космоса

Телескопы европейской сети радиотелескопов VLBI (EVN) зафиксировали повторяющиеся быстрые радиосигналы (FRB) в спиральной галактике, похожей на нашу. Об этом cообщает Cnet.

Ученые не могут установить, что является источником сигнала. Это одна из самых больших загадок в астрономии. Специалисты предполагают, что FRB могут возникать в абсолютно разных участках Вселенной.

"Может случиться так, что FRB появляются по всей Вселенной - и им просто необходимы некоторые особые условия, чтобы быть видимыми", - объясняет исследователь Кензи Ниммо.

Ранее были обнаружены сотни таких радиовспышек, но только два сигнала были повторяющимися. В 2017 году повторяющийся FRB 121102 был прослежен до далекой карликовой галактики, которая находится в трех миллиардах световых лет от Млечного Пути. Новый сигнал ближе – до него 500 млн световых лет.