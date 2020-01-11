Ученые научились создавать золотые слитки из пластика

Швейцарские ученые смогли создать совершенно новую форму золота. Как выяснили журналисты, в состав нового драгоценного материала входит пластик, а его вес ‒ почти в десять раз меньше настоящего аналога.

Как пишут «Иносми», слиток нового золота практически не отличается от обычного ‒ его так же можно отполировать или придать нужную форму.

Как известно, обычная смесь золота содержит в себе три четверти драгоценного металла, а одна четвертая состоит из меди. И плотность ее составляет примерно 15 граммов на кубический сантиметр. Новая же разработка имеет куда меньшую плотность ‒ всего 1,7 г/см³.

По словам ученых, для создания нового слитка они использовали полимерный латекс и белковые волокна, а также настоящее золото в виде мелких дисков.

Отмечается, что разработка по своим свойствам очень схожа с пластиком. Если такой слиток упадет на твердую поверхность, то издаст точно такой же звук, как и кусок пластмассы.

Разработчики уверены, что новое золото будет весьма востребовано при создании ювелирных украшений и часов ‒ в частности, позволит облегчить их без ущерба для внешнего вида.