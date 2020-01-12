В Китае заработал самый крупный сферический радиотелескоп

11 января в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу введен в строй крупнейший и наиболее чувствительный в мире сферический радиотелескоп FAST. Об этом сообщает Xinhua.

"Все технические показатели телескопа достигли или превысили запланированный уровень, и его производительность является ведущей в мире", - заявил представитель Национальной комиссии по развитию и реформам Шен Жулин.

Фото: Xinhua/Ou Dongqu

Диаметр тарелки составил 500 метров, приемная зона эквивалентна примерно 30 футбольным полям. Он расположен в естественной глубокой и округлой карстовой впадине в юго-западной провинции Гуйчжоу и способен принимать до 38 гигабайт информации в секунду.

По словам главного инженера телескопа Цзян Пэна, после ввода в эксплуатацию FAST можно использовать для наблюдения на полную мощность, ожидается, что он сделает ряд крупных научных открытий в ближайшие два-три года. Стоимость радиотелескопа составила около $170 млн.

Рядом с радиотелескопом построили тематический астрономический парк для привлечения туристов.







