Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.57
USD
23.95
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
12 января 20, 10:44
В Китае заработал самый крупный сферический радиотелескоп
сферический радиотелескоп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Стоимость радиотелескопа составила около $170 млн

11 января в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу введен в строй крупнейший и наиболее чувствительный в мире сферический радиотелескоп FAST. Об этом сообщает Xinhua.

"Все технические показатели телескопа достигли или превысили запланированный уровень, и его производительность является ведущей в мире", - заявил представитель Национальной комиссии по развитию и реформам Шен Жулин.

Фото: Xinhua/Ou Dongqu

Диаметр тарелки составил 500 метров, приемная зона эквивалентна примерно 30 футбольным полям. Он расположен в естественной глубокой и округлой карстовой впадине в юго-западной провинции Гуйчжоу и способен принимать до 38 гигабайт информации в секунду.

По словам главного инженера телескопа Цзян Пэна, после ввода в эксплуатацию FAST можно использовать для наблюдения на полную мощность, ожидается, что он сделает ряд крупных научных открытий в ближайшие два-три года. Стоимость радиотелескопа составила около $170 млн.

Рядом с радиотелескопом построили тематический астрономический парк для привлечения туристов.

 
liga.net
Ещё по теме:
Ученые: как можно восстановить «убитую» алкоголем печень
Китай став головним забрудником Землі
Антарктида оказывается в центре планетарной битвы
Украинцев предупредили о смертельном вирусе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ученые научились создавать золотые слитки из пластика
Лента новостей