Интересный факт: Серые киты могут заблудиться из-за солнца

Солнце может сильнее влиять на мигрирующих животных, обитающие в океанах Земли, чем мы думали. Новые исследования показывают, что здоровые серые киты почти в пять раз более склонны сбоям в навигации в условиях магнитных бурь. Исследователи представили свои результаты на заседании Общества интегративной и сравнительной биологии.

“Это увлекательное открытие“, - сказал Кеннет Ломанн, биолог, который изучает магниторецепцию (или то, как животные обнаруживают магнитное поле Земли ) в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл. “Было несколько предыдущих открытий, связывающих магнитные бури с навигацией у китов, но это сейчас появился хорошо сделанный и убедительный анализ“, - сказал Ломанн, который не принимал участия в исследовании.





Ученые не уверены, используют ли киты магниторецепцию для навигации, но мигрирующие киты, такие как серые киты, являются вероятными кандидатами, потому что океан дает мало других навигационных подсказок, сказал ведущий автор исследования Джесси Грейнджер, биофизик по охране природы в Университете Дьюка в Северной Каролине.





С марта по июнь серые киты плавают на север от побережья Нижней Калифорнии, Мексика, до прохладных, богатых пищей вод Берингова и Чукотского морей, к северу от Аляски. Киты возвращаются на юг, начиная с ноября. Иногда, казалось бы, здоровый серый кит вдруг сбивается с пути во время миграции. Хотя существует множество причин, по которым кит может заблудиться, одна из возможностей состоит в том, что кит совершил навигационную ошибку, когда что-то нарушало магнитное поле Земли или способность кита его обнаружить - например, солнечная буря.





Грэйнджер и ее коллеги изучили данные о происхождении серых китов на западном побережье США в период с 1985 по 2018 годы и обнаружили, что одинокие, но здоровые серые киты встречаются гораздо чаще, когда наблюдается большое количество солнечных пятен.

Но одно только это открытие не объясняет, как солнечное пятно может привести к сбою навигации серого кита. Хотя солнечные пятна вызывают значительное увеличение электромагнитного излучения, большая часть этого излучения не попадает на поверхность нашей планеты, потому что этот свет блокируется или рассеивается атмосферой Земли .

"Однако в радиочастотном (РЧ) диапазоне частот есть огромный кусок, который действительно проходит весь путь до Земли", - сказал Грейнджер. "И у нескольких видов было показано, что радиочастотный шум может нарушить магнитную ориентацию".