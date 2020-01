На Земле нашли древнюю космическую пыль

В одном из фрагментов Мерчисонского метеорита, который упал в 1969 году на юге Австралии, нашли следы самой древней на данный момент материи в Солнечной системе. Космической пыли около семи миллиардов лет, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

Доцент Чикагского университета Филипп Хек, который участвовал в исследовании, заявил:

"Можно сказать, что мы держим в руках окаменевшие останки звезд. Эти частицы звездной пыли находились в заточении внутри метеорита миллиарды лет назад. Это сделало их идеальными капсулами времени, внутри которых сохранились следы эпохи, которая закончилась еще до рождения Солнечной системы.

Хек и его коллеги заинтересовались зернами карбида кремния, тугоплавкого соединения углерода и кремния, являющимися компонентами метеорита.

Ученые измерили их возраст, опираясь на соотношение долей неона-21 и гелия-3. Специалисты размололи несколько десятков крупных зерен межзвездной материи, пропустили их через ускоритель частиц и точно вычислили их доли.

Выяснилось, что большая часть из них образовалась примерно 4,6-4,9 миллиарда лет назад. Это говорит о том, что перед появлением Солнечной системы произошла мощная вспышка звездообразования по соседству с "зародышем" нашего светила.

Такое же событие произошло и примерно семь миллиардов лет назад.

"Ранее считалось, что звезды формировались в Млечном Пути с примерно постоянной скоростью. Благодаря этому метеориту и зернам пыли мы получили первые прямые свидетельства того, что это было не так. Семь миллиардов лет назад в галактике произошло событие, резко ускорившее формирование новых светил.

