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Новости
Наука
15 января 20, 17:14
Ученые узнали о сахаре кое-что странное
сахар
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Оказалось, что употребление сахара меняет «химию» нашего мозга.

Как выяснили журналисты, к таким выводам пришли ученые из Орхусского университета в Дании.

Исследователей цитирует издание Scientific Reports.

По словам ученых, сахар вызывает привыкание словно наркотик.

Опыты проводили на свиньях, которым двенадцать дней давали по два литра сахарной воды. После этого с помощью МРТ у животных сравнили картину мозга. Ученые говорят, что мозг свиней сложнее, чем у грызунов, он «покрыт извилинами, подобно человеческому, а его размер идеально подходит для визуализации глубоких структур с использованием сканеров, предназначенных для исследования мозга человека».

Выяснилось, что всего за несколько дней наблюдались «серьезные изменения в дофаминовой и опиоидной системах мозга».

Исследователи говорят: «Фактически опиоидная система, которая в химическом плане связана с благополучием и удовольствием, была активирована уже после самого первого приема». Они уверяют, что «сахар влияет на систему вознаграждения мозга по той же схеме, что и наркотические средства, высвобождая нейротрансмиттеры: дофамин и опиоиды».

Как поясняют ученые, «систему вознаграждения, с которой связаны чувства удовольствия, счастья и благополучия, можно активировать и другими способами, такими как секс, общение или узнавание чего-то нового, но искусственные стимулы порой действуют быстрее и сильнее».

Исследователи сообщают: «Если сахар может изменить систему вознаграждения мозга всего за двенадцать дней, как мы это видели у свиней, понятно, что естественные стимулы, такие как обучение или социальное взаимодействие, отодвигаются на задний план и заменяются сахаром или другими искусственными стимуляторами дофамина».
Fraza.ua
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