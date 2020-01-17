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Новости
Наука
16 января 20, 22:57
Ученые выяснили о кошках кое-что ужасающее (18+)
кот
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Американские ученые подтвердили, что кошки способны питаться человеческой плотью.

Американские ученые подтвердили, что кошки способны питаться человеческой плотью. Как выяснили журналисты «Фразы», наблюдения над поведением «пушистиков» проводились на исследовательской «ферме трупов» в штате Колорадо, где человеческие тела разлагаются в естественных условиях.

Как пишет «Газета.ru», саму «ферму» окружает трехметровый забор с колючей проволокой, однако это не помешало двум бродячим кошкам ‒ черной и полосатой ‒ пробраться на запретную территорию и начать... питаться человечиной.

Сообщается, что одно животное выбрало в качестве «жертвы» тело 70-летнего мужчины, а другое ‒ 79-летней женщины.

Как показали наблюдения, животные ели одно и то же тело более месяца, постоянно возвращаясь к нему, хотя в природе у них были другие источники питания, а непосредственно на территории лаборатории находились и другие трупы ‒ всего около 50-ти.


В итоге обе кошки обглодали эти два тела до костей.

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Fraza.ua
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