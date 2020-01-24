Ученый: От коронавируса умрут миллионы

Эрик Тонер, ученый из Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса, не был шокирован, когда в начале января появились новости о таинственной вспышке коронавируса в Ухане, Китай. Менее чем три месяца назад Тонер провел имитацию глобальной пандемии с участием коронавируса.

Коронавирусы обычно поражают дыхательные пути и могут привести к таким заболеваниям, как пневмония или простуда.

Коронавирус также был причиной вспышки тяжелого острого респираторного синдрома в Китае, который затронул около 8000 человек и убил 774 человека в начале 2000-х годов.

"Я долго думал, что наиболее вероятным вирусом, который может вызвать новую пандемию, будет коронавирус", - сказал Тонер.

Вспышка в Ухане не считается пандемией, но вирус был зарегистрирован в Таиланде, Японии, Южной Корее, Тайване, Вьетнаме, Сингапуре и Саудовской Аравии.

США сообщили о своем первом случае во вторник: мужчина в возрасте 30 лет, живущий в вашингтонском округе Снохомиш, к северу от Сиэтла, недавно посетил Китай.

На данный момент вирус убил 18 человек и заразил более 630. "Мы еще не знаем, насколько это заразно. Мы знаем, что оно распространяется от человека к человеку, но мы не знаем, в какой степени", - сказал Тонер.

"Первоначально создается впечатление, что это значительно мягче, чем SARS. Так что это обнадеживает. С другой стороны, оно может быть более передаваемым, чем SARS, по крайней мере, в условиях сообщества".



Моделирование тонером гипотетической смертельной пандемии коронавируса показало, что через шесть месяцев почти во всех странах мира будут случаи заболевания вирусом. В течение 18 месяцев могут умереть 65 миллионов человек.

Симуляция Тонера вообразила вымышленный вирус под названием CAPS. Анализ, являющийся частью сотрудничества со Всемирным экономическим форумом и Фондом Билла и Мелинды Гейтс, позволил понять, что произойдет, если пандемия возникнет на свинофермах Бразилии. (Вирус Ухань возник на рынке морепродуктов, где продавались живые животные.)

Вирус в симуляции Тонера был бы устойчив к любой современной вакцине. Это было бы смертельно, чем атипичная пневмония, но его почти так же легко подхватить, как и грипп.

Симуляция началась с малого: у фермеров начали появляться симптомы, напоминающие грипп или пневмонию. Оттуда вирус распространился в многолюдные городские кварталы в Южной Америке.

Через шесть месяцев вирус распространился по всему миру. Год спустя погибли 65 миллионов человек.

Смоделированная пандемия Тонера также спровоцировала мировой финансовый кризис: фондовые рынки упали на 20-40%, а валовой внутренний продукт упал на 11%.

"Дело в том, что мы пытались учесть это в октябре, это не только последствия для здоровья", - сказал Тонер. "Речь идет о последствиях для экономики и общества".

Он добавил, что Уханьский коронавирус также может иметь значительные экономические последствия, если общее число случаев заболевания достигнет тысячи.

Во вторник фондовый рынок Гонконга упал на целых 2,8%. Падение было вызвано секторами туризма и транспорта, включая авиалинии, туристические агентства, отели, рестораны и тематические парки.

В симуляции CAPS ученые не смогли вовремя разработать вакцину, чтобы остановить пандемию. Это реалистичное предположение: даже настоящие коронавирусы, такие как SARS или MERS (вирус, который убил более 840 человек с 2012 года), до сих пор не имеют вакцин.

"Если бы мы могли сделать так, чтобы вакцина была у нас в течение нескольких месяцев, а не лет или десятилетий, это изменило бы ситуацию", - сказал Тонер. "Но это не просто идентификация потенциальных вакцин. Нам нужно еще больше задуматься о том, как они производятся в глобальном масштабе и распространяются среди людей".

По его словам, если ученые не смогут быстрее разработать вакцины, опасные вспышки будут продолжать распространяться.

Это потому, что города становятся все более многолюдными, а люди вторгаются в места, обычно предназначенные для дикой природы, создавая питательную среду для инфекционных заболеваний. "Это часть мира, в котором мы сейчас живем", - сказал Тонер. "Мы находимся в эпоху эпидемий".

Напомним, ранее сообщалось, что таинственный смертельный вирус начал распространяться по странам.



