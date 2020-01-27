В РФ не запустили ракету с военным спутником из-за неполадок

Россия отменила запуск ракеты "Союз" с военным спутником из-за сбоя электрооборудования носителя.

Об этом со ссылкой на два источника в ракетно-космической сфере сообщает ТАСС.

Указано, что "Союз" должен был вывести на орбиту спутник "Меридиан-М" — аппарат двойного назначения, как гражданского, так и военного. Он, в частности, должен обеспечивать связь морских судов и самолетов разведки в районе Северного морского пути с наземными станциями.

По данным источников, старт отменили из-за проблем в электрооборудовании ракеты-носителя.

На данный момент известно, что "Союз" уже сняли со стартовой площадки и отправили в монтажный комплекс для устранения неполадок, на что предположительно уйдет "одна-две недели".

Как отмечается, запустить ракету со спутником планировали 24 января с космодрома Плесецк.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX подорвала ракету для испытания аварийной системы корабля Crew Dragon. Эти корабли заменят советские "Союзы", на которых американские астронавты летали к Международной космической станции.