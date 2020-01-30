В Тихом океане вода разъедает панцири крабов - ученые

Среда Тихого океана становится все более кислой, и вода разъедает панцири крабов в прибрежных водах. Об этом пишет CNN.

Результаты исследований, профинансированных Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), были опубликованы в этом месяце в журнале Science of the Total Environment. Организация изучает подкисление океана и то, как изменение уровня pH влияет на побережье.

Из-за уровня pH в среде обитания краба Metacarcinus magister растворяются части его панциря и повреждаются его сенсорные органы. Это может повлиять на экономику прибрежных районов, так как этот вид крабов важен для коммерческого рыболовства. И хотя результаты не являются неожиданными, авторы исследования утверждают, что никто не ожидал, что кислотность навредит крабам так быстро. Подкисление разъедает панцири личинок крабов, это ослабляет их способность противостоять хищникам и регулировать плавучесть, кроме того, они медленнее передвигаются и испытывают трудности с поиском пищи. Таким образом, у этих крабов меньше шансов дожить до взрослой жизни.

Схожие проблемы могут возникнуть у других ракообразных, моллюском, кораллов, планктона: прочность их раковин и коралловые скелетов зависит от ионов карбоната, которых меньше в более кислых водах.

Ученые считают, что окисление океана происходит потому, что он поглощает все больше углекислого газа из атмосферы.



