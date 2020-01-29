Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.33
USD
24.84
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
29 января 20, 09:48
Ученые вырастили мышцы сердца и пересадили их человеку
сердце
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новая технология может заменить пересадку целого сердца при тяжелых заболеваниях

Специалисты университета Осаки впервые пересадили человеку выращенные в лаборатории сердечные мышцы. Об этом сообщает Science Alert.

Ученые создали мышцы сердца с помощью стволовых клеток IPS. Их создают их клеток взрослого человека (часто из кожи или крови), которые перепрограммируют в необходимое состояние.

Затем эти клетки поместили на маленькие разлагаемые листы. А листы трансплантировали на поврежденные участки сердца пациента, который страдает от ишемической кардиомиопатии.

Исследователи планируют наблюдать за пациентом в течение следующего года. Они надеются провести эту же процедуру на девяти других людях в течение следующих трех лет.

По словам специалистов, если процедура окажется эффективной, то в будущем это поможет лечить тяжелые болезни сердца, не прибегая к трансплантации целого органа.

В декабре в Украине впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца
liga.net
Ещё по теме:
Макрон о выборах на Донбассе: У нас есть четыре месяца
Журналистов не пустят на большой обмен на Донбассе
Минюст не планирует отзывать иски против РФ в судах
В МАУ опубликовали полный список погибшего экипажа Boeing
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Месяц и Венера встретятся в вечернем небе
noimageВ Тихом океане вода разъедает панцири крабов - ученые
Лента новостей