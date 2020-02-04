Сеть 5G может "стерилизовать молодых мужчин", - ученые

"Существуют опасения, что расширение зоны охвата 5G в Великобритании может серьезно повлиять на уровень фертильности людей. Развертывание высокоскоростной сети, которая была запущена в Великобритании в мае прошлого года, вызвало протесты со стороны тех, кто считает, что более высокие уровни электромагнитного излучения в атмосфере опасны, и потенциальные последствия технологии 5G для здоровья необходимо проверить", - пишет британский таблоид Daily Star.

"В письме, которое было представлено на Даунинг-стрит 10 на прошлой неделе, премьер-министра Бориса Джонсона призывают начать расследование с целью "установления истинного влияния систем беспроводной связи на здоровье населения Великобритании. "Мы чрезвычайно обеспокоены уязвимостью наших молодых и очень молодых людей перед вредным воздействием импульсного высокочастотного излучения, - говорится в письме, которое было передано вместе с двумя петициями, одна из которых была подписана 268 врачами и учеными. - Одно исследование за другим показывает, что это неионизирующее излучение вызывает окислительное повреждение ДНК в клеточных системах, и это может быть особенно вредным для репродуктивной системы маленьких мальчиков, подростков и юношей".

"Количество сперматозоидов у британских мужчин за последнее десятилетие сократилось на 29%, - указывает издание. - Многочисленные международные исследования обнаружили связь между увеличением использования мобильных телефонов и снижением как количества, так и качества сперматозоидов. В обзоре, проведенном Общества репродукции и фертильности в 2016 году, сообщалось, что из 27 исследований, в которых изучалось влияние электромагнитного излучения мобильных телефонов на репродуктивную систему мужчин, 21 исследование констатировало негативные последствия такого воздействия".

"В статье 2018 года под названием "Wi-Fi - большая угроза здоровью человека", которая была опубликована в журнале Environmental Research, доктор Мартин Полл из Университета штата Вашингтон сослался на эксперимент, проведенный в 1997 году с эксперимент с внушающими тревогу результатами", - говорится в статье: две пары молодых мышей поместили в клетки и поставили в разные места с различными уровнями воздействия работающей антенны, однако уровни воздействия на обоих участках были в пределах норм безопасности.

"Пара мышей в клетке с более высоким уровнем воздействия произвела на свет один помет мышат, размер которых был меньше нормального, второй помет, в котором мышат было меньше нормального количества, и с этого момента была бесплодной или с очень низкой фертильностью. Пара, подвергшаяся более низкому уровню электромагнитного излучения, произвела на свет четыре помета, количество мышат в которых уменьшалось с каждым разом, а затем они стали полностью бесплодными", - сообщается в публикации.

"В обеих группах спаривание и вероятная последующая беременность для рождения пятого возможного помета проходили в условиях отсутствия воздействия электромагнитного излучения, и все же последствия для фертильности не исчезали; поэтому последствия для фертильности могут быть необратимыми, что заставляет предположить сходную картину с последствиями для мозга, связанными с электромагнитным излучением", - писал доктор Палл, добавляя, что в 2013 ученые показали, что "воздействие Wi-Fi влияло на репродукцию животных и что [7 других исследований] подтверждают это, а также влияние Wi-Fi на структуру яичек и выработку спермы".

"Доктор Крис Ньютон, директор Центра иммунометаболических, микробиомных и биоэнергетических исследований и один из тех, кто представил петиции на Даунинг-стрит 10, говорит, что такие исследования являются "вызывают тревогу" и не сулят ничего хорошего для показателей фертильности человека. (...) "Мы не можем проводить исследования на людях по очевидным причинам, - заявил он в интервью Daily Star. - С биологической точки зрения - in-vitro/ex-vivo, существуют системы, которые повреждаются радиочастотному электромагнитному излучению, уровень которого (намного) ниже пределов, установленных Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения. В число таких систем входит ДНК. Возможно, что мутация гамет может возникнуть в ответ на уровень радиации, которому мы уже подвергаемся".

"На самом деле, мы не знаем, каким будет воздействие в будущем, но когда будет введен в действие новый стандарт, уровень воздействия, безусловно, не уменьшится. Исследования на животных вызывают тревогу, особенно [эксперимент с мышами в 1997 году]", - пояснил он, (...) добавив, что такое излучение может, "вероятно" влиять и на фертильность женщин, а не только мужчин.

"(...) Профессор Олле Йоханссон с кафедры неврологии в шведском Каролинском институте предсказывает массовое бесплодие среди людей "в течение пяти поколений" или через 150 лет в будущем. "Мы играем с самым ценным, что у нас есть, а именно с собственными детьми", - сказал он в интервью в 2013 году.

Издание напоминает, что, по данным ВОЗ, "не установлено никаких вредных последствий для здоровья, вызванных использованием мобильных телефонов". И все же ВОЗ классифицировала все радиочастотные излучения как "потенциально канцерогенные" из-за неокончательных результатов, которые предполагают, что облучение может вызвать рак у людей.