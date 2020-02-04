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Новости
Наука
4 февраля 20, 11:51
В США появилось новое лекарство от аллергии
арахис
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Новый препарат облегчит последствия употребления популярной арахисовой пасты и других продуктов, содержащих этот орех.

В США выпустили препарат, снижающий последствия аллергии на протеины арахиса у детей. Одобрило лекарство Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Препарат Palforzia в виде порошка добавляют в еду пациентам от четырех до 17 лет. Организм человека постепенно вырабатывает толерантность к аллергену. Дозировку необходимо постоянно увеличивать, пока пациент не сможет без последствий для здоровья употребить количество белка, которое содержится в одном арахисовом бобе.

Разработчики предупреждают, что у 20% испытуемых наблюдаются побочные эффекты, так что стоит запастись лекарствами на случай анафилактического шока.

Также стоит заметить, что препарат не позволит пациентам употреблять арахис в неограниченном количестве, так как его главная задача - облегчить последствия аллергии.

Арахис является одним из самых аллергенных продуктов питания. Проблемы с этим продуктом особенно остро испытывают в США, там арахисовая паста чрезвычайно популярна. Симптомы аллергии включают зуд, отеки, анафилаксию и в некоторых случаях остановку сердца. Однако, помимо высокого шанса аллергии арахис содержит огромное количество полезных веществ.

Ранее медики объяснили, почему нельзя есть много фруктов на ночь. А вот этот напиток употреблять очень даже полезно и даже рекомендуется.
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