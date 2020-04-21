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Наука
21 апреля 20, 09:52
Ученые: Уровень науки не позволяет создать такой коронавирус
коронавирус
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Глава института вирусологии в Ухани поблагодарил зарубежных ученых, которые солидарны с коллегами в КНР, находятся на связи и вместе борются с вирусом.

Глава института вирусологии в Ухани поблагодарил зарубежных ученых, которые солидарны с коллегами в КНР, находятся на связи и вместе борются с вирусом.

При нынешнем уровне развития науки человек не способен создать вирус, подобный SARS-CoV-2: этот патоген развился в природе естественным путем. Об этом заявил в комментарии каналу CTGN директор Уханьского института вирусологии Юань Чжимин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Ученый подчеркнул: нет никаких доказательств, что коронавирус, который вызвал пандемию среди людей, имеет синтетические признаки.

"Более того, некоторые ученые считают, что для синтеза такого вируса необходимы необычайный интеллект и громадная работа. Я не думаю, что сейчас люди способны синтезировать подобный вирус", - заверил он.

Слухи о том, что вирус – это утечка из WIV, его глава назвал как вполне понятными ассоциациями у людей из-за наличия в первоначальном очаге вспышки института вирусологии, так и специальным политизированием ситуации со стороны некоторых американских игроков (вроде сенатора Тома Коттона) и СМИ.

По словам Юаня, SARS-CoV-2 "не мог вырваться" из их лаборатории: "Я могу с уверенностью сказать, что ни один из наших сотрудников, отставных или любых других наших работников не был инфицирован".

Глава WIV также подчеркнул: его коллега из Галвестонской национальной лаборатории в США (также уровень биозащиты "4") заявил, что Уханьская лаборатория по уровню соблюдения норм безопасности ничем не хуже американских и европейских.
censor.net.ua
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