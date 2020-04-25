Ученые оценили эффективность самодельных масок

Самодельные защитные маски не сильно уступают в эффективности респираторам класса N95, которые рекомендованы для медиков. Об этом говорится в исследованииАргоннской национальной лаборатории США, которое опубликовано на сайте журнала ACS Nano.

Ученые пришли к выводу, что маски из двух слоев ткани разного типа, например, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.





Худшие результаты показали однослойные маски: они свободно пропускали наиболее мелкие частицы распыляемых в воздухе жидкости и частиц твердой материи.





Специалисты также оценили эффективность самодельных и медицинских масок в зависимости от их прилегания к лицу. Способность фильтрации частиц падала почти в два раза у всех типов масок, если оставался зазор между кожей и защитным средством.





Ранее сообщалось, что американский инженер Питер Цай, который изобрел маски N95, вернулся с пенсии на работу, чтобы их усовершенствовать из-за пандемии коронавируса.





В ВОЗ считают, что если не соблюдать дистанцию и не мыть руки, то человек заболеет даже при использовании маски.



