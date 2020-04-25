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Новости
Наука
25 апреля 20, 11:59
Ученые оценили эффективность самодельных масок
маска
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Самодельные маски практически не уступают медицинским маскам класса N95, установили ученые в США.

Самодельные защитные маски не сильно уступают в эффективности респираторам класса N95, которые рекомендованы для медиков. Об этом говорится в исследованииАргоннской национальной лаборатории США, которое опубликовано на сайте журнала ACS Nano.  

Ученые пришли к выводу, что маски из двух слоев ткани разного типа, например, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.

Худшие результаты показали однослойные маски: они свободно пропускали наиболее мелкие частицы распыляемых в воздухе жидкости и частиц твердой материи.

Специалисты также оценили эффективность самодельных и медицинских масок в зависимости от их прилегания к лицу. Способность фильтрации частиц падала почти в два раза у всех типов масок, если оставался зазор между кожей и защитным средством.

Ранее сообщалось, что американский инженер Питер Цай, который изобрел маски N95, вернулся с пенсии на работу, чтобы их усовершенствовать из-за пандемии коронавируса.

В ВОЗ считают, что если не соблюдать дистанцию и не мыть руки, то человек заболеет даже при использовании маски.
Korrespondent
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