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Новости
Наука
26 апреля 20, 22:41
Ученые о главных «целях» коронавируса в организме человека
коронавирус
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Ученые из США нашли специфические клетки, которые становятся «мишенями» для коронавируса. Они находятся в носовой полости, легких и кишечнике.

Ученые из Массачусетского технологического института и Гарварда на основе данных РНК сумели выявить подмножества клеток, которые экспрессируют два белка, помогающие коронавирусу SARS-CoV-2 проникать в организм, передает TV BRICS.

В частности, в носовой полости вирус атакует секреторные клетки, в легких ‒ пневмоциты типа II, а в кишечнике ‒ энтероциты, отвечающие за абсорбцию питательных веществ.

Ученые уверены, что открытие должно помочь медикам, которые работают над созданием препаратов, способных воздействовать на COVID-19.

В тему: 26 апреля 2020 года мы писали, что загрязненный воздух может влиять на рост распространения коронавируса.

А 24 апреля 2020 года сообщалось, на сколько лет коронавирус сокращает человеческую жизнь.
Fraza.ua
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