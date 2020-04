Крупнейший айсберг планеты распадается на фрагменты

От него откололся крупный фрагмент льда площадью 175 кв. км. Это было обнаружено в новом материале, снятом в апреле спутником Sentinel-1 Европейского космического агентства, сообщает The Weather Network.





Adrian Luckman

@adrian_luckman

Is this the beginning of the end for Iceberg A68? @ESA_EO #Sentinel1 captures a 175 sq km piece breaking off on 23rd April. At more than 19 km long, this new iceberg will probably get its own name













Гляциологи считают, что это событие предвещает конец впечатляющему ледяному гиганту. Айсберг дрейфует в теплых водах к северу от Антарктического полуострова.

В июле 2017 года один из крупнейших когда-либо зарегистрированных айсбергов откололся от шельфового ледника Ларсена. Тогда ледяной шельф утратил более 10 % своей массы. Айсберг получил название А-68, изначально его площадь составляла более 5800 кв. км, это больше, чем остров Принца Эдуарда.

Крупный осколок, названный A-68b, откололся вскоре после того, как образовался сам айсберг. С тех пор A-68a оставался относительно нетронутым, даже когда он вышел в море Уэдделла и переместился на север в открытый океан.













Самым большим из когда-либо зарегистрированных со спутника стал айсберг B-15 с площадью 11 тыс. кв. км. Он откололся от шельфового ледника Росса в 2000 году, а в 2005 уже распался на части.





A-68 занимает шестое место по величине в эпоху спутников, согласно базе данных по отслеживанию антарктических айсбергов Университета Бригама Янга. Гляциологи из Университета Суонси отмечают, что айсберг А-68 все еще достаточно велик, чтобы на данный момент оставаться крупнейшим на планете.

Когда айсберги отделяются от шельфов, они теряют массу из-за ударов, врезаясь в береговую линию из-за течения или сталкиваясь с другими айсбергами. Как только ледяной гигант выходит в открытый океан, вода вызывает дальнейшую потерю льда. Пока айсберг дрейфует к северу, теплые воды ослабляют его структуру. Это расширяет трещины и создает новые расколы. В итоге огромная ледяная масса распадется на фрагменты. Они менее уязвимы, поэтому долго сохраняются среди морского льда, окружающего Антарктический континент.