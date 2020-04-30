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Новости
Наука
30 апреля 20, 09:16
Ученые впервые открыли водоплавающего динозавра – фото
динозавр
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Ученые из Детройта обнаружили, что спинозавр имел гигантский хвост-плавник.

Палеонтологи из Университета Детройта Мерси сообщают, что сделали открытие: динозавры Spinosaurus aegyptiacus умели плавать. Об этом говорится в их последнем исследовании, передает Science Alert.

Ученым удалось восстановить 3D-модель скелета спинозавра и они обнаружили, что животное имело гигантский гибкий хвост в форме плавника, который мог делать амплитудные боковые движения. Посмотреть детальные модели костей можно по ссылке.

Специалисты изучили величину тяги, которую хвост мог создать при плавании. Они пришли к выводу, что его производительность - сопоставима с хвостами водных позвоночных.

"Этот динозавр активно преследовал добычу в толще воды, а не просто стоял на мелководье, ожидая, когда проплывет рыба. Вероятно, он проводил большую часть своей жизни в воде", - говорит палеонтолог Низар Ибрагим.

Исследователи отмечают, что их открытие показывает, как много еще неизвестно о способностях динозавров.

"Это начало совершенно нового повествования. Оно радикально меняет положение дел с точки зрения того, что мы знаем о динозаврах и, что они могли делать на самом деле", - говорит ученый.

Затрудняет работу ученых то, что сейчас людям известен лишь один скелет спинозавров. Другой – был уничтожен во время Второй мировой войны.

Кости этого спинозавра, который жил 90 - 100 млн лет назад, обнаружили в Сахаре. Ранее на этой неделе палеонтологи из Университета Портсмута пришли к выводу, что Сахара того времени была густо населена гигантскими хищниками и является "самым опасным местом на Земле" за всю историю существования планеты.
liga.net
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