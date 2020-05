В NASA разработали новый аппарат ИВЛ для борьбы с COVID-19

30 апреля Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило для использования в чрезвычайных ситуациях новый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) высокого давления, разработанный инженерами NASA, и предназначенный для лечения пациентов с коронавирусом (COVID-19).

Как сообщается в пресс-релизе NASA, этот аппарат, получивший название VITAL (Ventilator Intervention Technology, был разработан инженерами Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

Устройство работает так же, как и классический аппарат ИВЛ, однако предназначено только для больных COVID-19. Срок его использования ограничен 3 — 4 месяцами, в то время как традиционные аппараты ИВЛ поддерживают жизнь пациентов в течение несколько лет.

Новый вентилятор планируют использовать для помощи тем, у кого болезнь протекает в более легкой форме.

"Разрешение FDA является ключевой вехой в процессе, который иллюстрирует лучшее из того, что правительство может сделать во время кризиса. Этот аппарат ИВЛ является одним из многочисленных примеров того, как инвестиции налогоплательщиков в освоение космоса — навыки, опыт и знания, накопленные за десятилетия расширения границ и достижения первых достижений человечества — превращаются в достижения, улучшающие жизнь на Земле", — заявил администратор NASA Джим Бриденстайн.

21 апреля, перед проверкой FDA, прототип VITAL прошел критическое испытание в Медицинской школе Икан на горе Синай в Нью-Йорке. VITAL представляет несколько преимуществ в борьбе COVID-19.

Конструкторы Лаборатории реактивного движения в Калифорнии отмечают, что их изобретение проще в обслуживании и требует меньшего количества деталей. Его гибкая конструкция предполагает модификацию для использования в полевых больницах, создаваемых в конференц-центрах, отелях и других учреждениях по всему миру.