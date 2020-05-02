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Наука
2 мая 20, 10:39
Ученые нашли природное средство от похмелья
алкоголь
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Недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкогольных напитков, могут облегчить экстракты некоторых растений.

Ученые из немецкого Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга обнаружили способность экстрактов некоторых растений облегчать синдром похмелья. Об этом, в пятницу, 1 мая, сообщает Medical Xpress.

Сообщается, что эксперты провели исследование, в котором участвовали 214 человек от 18 до 65 лет. В ходе исследования, за 45 минут до употребления алкоголя, а также сразу после добровольцам дали выпить специальный раствор.

Им надлежало пить спиртное в течение четырех часов. В этот период несколько раз у испытуемых брали анализы мочи и крови.

При этом всех 214 человек разделили на три группы.

Первая группа испытуемых пила раствор с экстрактами корня имбиря, кактуса опунции, барбадосской вишни, гинкго билоба, магний, калий, ивы, цинк, бикарбонат натрия, рибофлавин, фолиевую кислоту и тиамин, инулин и стевиолгликозиды. Участникам второй группы дали добавку без растительных экстрактов, а третья часть добровольцев получила плацебо.

На следующий день у всех испытуемых похмелье проявилось с разной степенью тяжести.

"Лучше всего себя чувствовали те, кто выпил эликсир с растительными экстрактами и витаминами. У них уменьшилась головная боль по сравнению с участниками, принявшими плацебо, на 34%. Тошнота сократилась на 42%, беспокойство - на 41%, чувство безразличия - на 27%. Вторая группа не заметила особых улучшений", - говорится в статье. 

Исследователи полагают, что достичь положительного эффекта помогли содержащиеся в растениях полифенолы и флавоноиды. При этом как конкретно они влияют на организм, ученым еще предстоит выяснить.
Korrespondent
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