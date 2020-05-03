На метеорите с Марса нашли следы живых существ

На астероиде, который в 1984 году упал на Антарктиду обнаружены азотные молекулы.

Об этом сообщает N+1.

По информации, такое открытие может свидетельствовать о том, что на Красной планете может существовать жизнь, занесенная из других планет.

Отмечается что Институт космоса смог разработать уникальный метод исследования, дающий возможность увидеть почти все, что скрывает упавший осколок Марса.

Известно, что на метеорите Allan Hills 84001 были обнаружены древнейшие следы марсианских вод, что и дало ученым повод полагать, что планета Марс имела бактериологическую или животную жизнь миллиарды лет назад.

Фото: N+1