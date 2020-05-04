Спутник NASA показал, как пропадают ледники Антарктики.видео

Специалисты NASA из лаборатории Goddard Space Flight Center показали, как изменился ледниковый покров Антарктики и Греналандии с 2003 по 2016 год. Снимки сделаны с помощью самого совершенного лазерного прибора для наблюдения Земли, который когда-либо летал в космосе, передает пресс-служба Агентства.





Результаты наглядно демонстрируют, что небольшой прирост льда в Восточной Антарктиде затмевается огромными потерями в Западной Антарктике.







