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3 мая 20, 22:11
Спутник NASA показал, как пропадают ледники Антарктики.видео
Антарктика
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Потеря ледникового покрытия в Антарктиде и на Гренландии в период с 2003 по 2019 год способствовали поднятию уровня мирового океана на треть
Специалисты NASA из лаборатории Goddard Space Flight Center показали, как изменился ледниковый покров Антарктики и Греналандии с 2003 по 2016 год. Снимки сделаны с помощью самого совершенного лазерного прибора для наблюдения Земли, который когда-либо летал в космосе, передает пресс-служба Агентства.

Результаты наглядно демонстрируют, что небольшой прирост льда в Восточной Антарктиде затмевается огромными потерями в Западной Антарктике.


Ученые обнаружили, что чистая потеря льда в Антарктиде, наряду с сокращением ледяного покрова Гренландии, привела к повышению уровня моря на 14 миллиметров в период с 2003 по 2019 годы. Это составляет чуть менее трети от общемирового уровня подъема моря.

В конце апреля сообщалось, что крупнейший в мире айсберг А-68, который откололся от шельфового ледника Ларсена С в июле 2017 года и уменьшил его площадь на целых 12%, понемногу разрушается.
liga.net
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