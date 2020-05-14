Астрономы открыли новую Суперземлю

Ученые из новозеландского университета Кантерберри обнаружили в центре галактики планету, очень похожую на Землю. Год на новооткрытом небесном теле может длиться около 617 суток, сообщается на сайте учебного заведения.

Планета – одна из немногих, имеющих размеры и орбиту, как у Земли. Она была открыта с использованием гравитационного микролинзирования.

"Объединенная гравитация планеты и ее ведущей звезды привела к тому, что свет от более удаленной фоновой звезды был увеличен особым образом. Мы использовали телескопы, установленные по всему миру, чтобы измерить эффект изгиба света", - поделился один из открывателей Суперпланеты доктор Эррера Мартин.

Вес планеты колеблется между массами Земли (5,972E24 кг) и Нептуна (1,024E26 кг).

Специалисты полагают, что один год на Суперземле может длиться около 617 суток.

Ранее сообщалось, что найдена уникальная планета, "порожденная" черной дырой. Первый в истории астрономических наблюдений случай зафиксирован расстоянии 250 миллионов световых лет от Земли.