Составлена диета, которая способна убить устойчивый рак

Ученые из США и Италии представили новые доказательства того, что специфическая диета в сочетании с витамином С может убивать рак. Об этом пишет PressRoom.

В основу предлагаемой системы лечения ученые взяли низкокалорийную растительную диету и витамин.

“Имитирующая голодание диета заставляла клетки человека реагировать таким образом, как если бы организм действительно голодал. Вторым компонентом лечения была высокая доза витамина С”, - рассказывают авторы идеи.

Изначально ученые проверили действие лечения поочередно: отдельно диету, отдельно витамин С. Такая стратегия показала снижение роста раковых клеток и незначительное усиление их гибели.

“Однако сочетание диеты и витамина С показали удивительный результат. Оно убивало почти все раковые клетки в культуре”, - заявили ученые.

Ученые уточняют, что положительной динамики им удалось достичь только в раковых клетках с мутацией KRAS, которая считается одной из самых сложных целей в терапии рака.

“Мутации в гене KRAS способствуют сопротивлению большинству противораковых методов лечения и снижают благоприятный исход у пациента. Мутации KRAS встречаются примерно у четверти всех типов опухолей”, - говорится в исследовании.

В настоящее время команда изучает влияние голодания или низкокалорийной растительной диеты в сочетании с другими противораковыми препаратами у пациентов с раком молочной и предстательной железы.

Ранее в Медицинском университете Южной Каролины нашли эффективное природное лекарство от рака шейки матки.

Читайте также: Японцы научились «распознавать» рак по капле крови



Ученые узнали, что вещество манзамина А, производящееся морскими губками, останавливает рост раковых клеток. Эти морские жители обитают в заливе Манадо в Индонезии. Оказалось, что вещество тормозит рост опухоли и даже уничтожает некоторые клетки, не повреждая при этом нераковые клетки.



