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19 мая 20, 12:08
Йога - всему голова: чем она так полезна
йога
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Согласно исследованиям американских ученых, занятия йогой помогут побороть мигрень.
Специалисты из американского университета Майами разделили добровольцев на две группы.

Часть людей принимала лекарства от мигрени, остальные в дополнение к медикаментам занимались йогой три раза в неделю на протяжении месяца.

Выяснилось, что у практикующих дыхательные практики, медитацию, специальные упражнения головная боль стала появляться реже на 48%. А в группе с медикаментозным лечением этот показатель достиг только 12%. При этом "спортивные" участники стали реже пользоваться лекарственными препаратами.

Эксперты подчеркивают: регулярные занятия йогой помогают бороться с чувством тревоги, беспокойства. А это благотворно влияет на вегетативную нервную систему, которая контролирует важные функции организма.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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