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16 мая 20, 09:04
Как жирная пища влияет на мозг
еда
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Каким именно образом жирная пища влияет на мозг, ученые пока не знают. По их мнению, та может провоцировать воспаление, которое вредит функциям мозга.

Специалисты из Университета штата Огайо, США обнаружили, что всего одна порция еды с высоким содержанием насыщенных жиров снижает способность к концентрации внимания. Об этом пишет EurekAlert.

Ученые провели исследование, в котором задействовали 51 женщину. Изначально была проведена оценка их умения концентрироваться и реакций. Затем добровольцев разделили на две группы, которым предложили блюда с высоким и низким содержанием жиров. Через пять часов после перекуса женщин просили вновь пройти тот же тест.   

Эксперимент повторили через неделю и месяц. Причем, если в первый раз участница ела пищу с высоким содержанием насыщенных жиров, то во второй раз ей предлагали вариант с низкой их концентрацией и наоборот.

“Анализ показал, что после приема пищи с высоким содержанием насыщенных жиров концентрация снижалась в среднем на 11%. Это указывает на связь рациона и работы мозга”, - заявили авторы исследования.

Опираясь на результаты исследования, ученые призывают не заедать тревогу, экономические неурядицы и вынужденную самоизоляцию жирной пищей. 

Ранее ученые пришли к выводу, что для мозга вкусная пища - вредна. 
Korrespondent
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