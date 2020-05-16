Как жирная пища влияет на мозг

Специалисты из Университета штата Огайо, США обнаружили, что всего одна порция еды с высоким содержанием насыщенных жиров снижает способность к концентрации внимания. Об этом пишет EurekAlert.

Ученые провели исследование, в котором задействовали 51 женщину. Изначально была проведена оценка их умения концентрироваться и реакций. Затем добровольцев разделили на две группы, которым предложили блюда с высоким и низким содержанием жиров. Через пять часов после перекуса женщин просили вновь пройти тот же тест.

Эксперимент повторили через неделю и месяц. Причем, если в первый раз участница ела пищу с высоким содержанием насыщенных жиров, то во второй раз ей предлагали вариант с низкой их концентрацией и наоборот.

“Анализ показал, что после приема пищи с высоким содержанием насыщенных жиров концентрация снижалась в среднем на 11%. Это указывает на связь рациона и работы мозга”, - заявили авторы исследования.

Опираясь на результаты исследования, ученые призывают не заедать тревогу, экономические неурядицы и вынужденную самоизоляцию жирной пищей.

Ранее ученые пришли к выводу, что для мозга вкусная пища - вредна.