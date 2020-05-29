Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце

На поверхности Солнца зафиксирована мощнейшая за последние три года вспышку. Ее зафиксировала орбитальная обсерватория SDO. Об этом сообщает ТАСС со слов главного научного сотрудника Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

Вспышка указывает на то, что светило "вышло из спячки". Астрономические наблюдения доказывают, что у Солнца есть некие циклы, продолжительность которых составляет примерно 11 лет.

В конце сентября 2017 года на поверхности звезды произошла рекордно мощная вспышка за последние 15 лет класса Х9.3. После этого на протяжении трех лет Солнце "спало".

Новая вспышка класса M на одну ступень слабее класса X. Обычно таким вспышкам предшествуют более слабые, но в этот раз их не было.

Астрономы рассматривают два сценария развития событий. Резкое пробуждение Солнца может привести к тому, что вспышек станет больше и они будут мощнее.

Другой вариант предполагает, что звезда движется к столетнему или даже тысячелетнему минимуму активности. Ученые надеются получить ответ благодаря последующим наблюдениям за Солнцем.

Ранее ученые выдвинули новую теорию происхождения Солнечной системы. Также Корреспондент писал о том, что на самом точном фото Солнца нашли загадочные нити.