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30 мая 20, 23:59
Crew Dragon успешно вышел на орбиту. ВИДЕО
Falcon 9
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США 30 мая успешно возобновили запуск астронавтов в космос. Предыдущая попытка была отложена из-за непогоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, астронавты Даг Херли и Боб Бенкен отправились на орбиту с космодрома Космического центра имени Кеннеди на ракете SpaceX.

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За запуском SpaceX на космодроме наблюдали президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.


Ракета SpaceX доставит капсулу Crew Dragon с американскими астронавтами на Международную космическую станцию (МКС).


Напомним, первая попытка запуска, запланированная на среду, 27 мая, была отложена из-за штормовой погоды.

В последний раз запуск ракеты с американскими астронавтами состоялся в 2011 году. Затем НАСА объявило о прекращении полетов по программе "Спейс Шаттл", что заставило США обратиться к услугам "Роскосмоса" для доставки астронавтов на борт МКС.

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censor.net.ua
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