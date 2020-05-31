Crew Dragon успешно вышел на орбиту. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, астронавты Даг Херли и Боб Бенкен отправились на орбиту с космодрома Космического центра имени Кеннеди на ракете SpaceX.

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За запуском SpaceX на космодроме наблюдали президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.

Ракета SpaceX доставит капсулу Crew Dragon с американскими астронавтами на Международную космическую станцию (МКС).



