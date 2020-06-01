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31 мая 20, 23:03
Астронавты Херли и Бенкен присоединились к команде МКС.ВИДЕО
Crew Dragon
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Астронавты NASA Дуг Херли и Боб Бенкен присоединились к команде Международной космической станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter NASA.

Они присоединились к представителю Соединенных Штатов Кристоферу Кэссиди, РФ Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру, которые прибыли на станцию 10 апреля.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4

— NASA (@NASA) May 31, 2020 

Напомним, первая попытка запуска Falcon 9, запланированная на среду, 27 мая, была отложена из-за штормовой погоды.

30 мая астронавты Даг Херли и Боб Бенкен отправились на орбиту с космодрома Космического центра имени Кеннеди на ракете Falcon 9 компании SpaceX.

31 мая их капсула Crew Dragon состыковалась с Международной космической станцией.

Стыковка произошла в 17:17 по киевскому времени. На 19:45 запланировано открытие люка между МКС и Crew Dragon.

Корабль Crew Dragon, на котором в субботу на орбиту отправились в испытательный полет астронавты NASA Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.Источник: https://censor.net.ua/n3199118

В последний раз запуск ракеты с американскими астронавтами состоялся в 2011 году. Затем НАСА объявило о прекращении полетов по программе "Спейс Шаттл", что заставило США обратиться к услугам "Роскосмоса" для доставки астронавтов на борт МКС.
censor.net.ua
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