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Наука
1 июня 20, 16:16
Ученые сообщили об успешном испытании препарата от COVID
вакцина
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Лекарство можно будет использовать для лечения инфицированных, а также как профилактическое средство.
В ближайшие пол года может появится лекарство против коронавируса. Об этом сообщил профессор биологии из Университета Эразма (Нидерланды) Фрэнк Гросвельд, сообщает NLTimes. 

По его словам, первые антитела к коронавирусу были найдены еще в марте этого года, что дало надежду на скорое появление лекарства. 
 
Также профессор отметил значительный прогресс в тестировании средства на живых существах. 
 
"Лекарство будет готово через пять-шесть месяцев", – сказал он. 
 
Разработкой препарата займется американская компания. 
 
"Это антитело реагирует на SARS1. Кроме того, оно работает с текущим коронавирусом, который также известен как SARS2. Если есть SARS3, он, вероятно, хорошо на него отреагирует. Можна использовать его как лекарство, если вы уже заражены, и как профилактическое средство для групп высокого риска", – сообщил ученый. 
 
По словам профессора, правительство Нидерландов вложило в это исследование несколько сотен тысяч евро.
 
Напомним, ученые обнаружили новое сочетание лекарственных препаратов, которое помогает быстрее выздороветь больным коронавирусом COVID-19.
 
Korrespondent
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