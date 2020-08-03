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2 августа 20, 23:07
Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю. ВИДЕО
Crew Dragon
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Спускаемая капсула корабля с астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном после раскрытия всех парашютов приводнилась в 14:48 к югу от города Пенсакола/
Спускаемая капсула корабля с астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном после раскрытия всех парашютов приводнилась в 14:48 к югу от города Пенсакола/

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon в воскресенье, 2 августа, успешно совершил посадку в Мексиканском заливе после полета к международной космической станции МКС. Об этом сообщило Национальное космическое агентство США NASA.
 
Спускаемая капсула корабля с астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном после раскрытия всех парашютов приводнилась в 14:48 к югу от города Пенсакола (штат Флорида)
 
Автономный полет капсулы продолжался 19 часов после за отсоединения от МКС. В район посадки прибыло поисково-спасательное судно GO Navigator, которое подняло капсулу из воды на свой борт. В настоящее время ведется подготовка к извлечению экипажа из Crew Dragon.


Напомним, 30 мая компания SpaceX Илона Маска впервые запустила на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon. Его вывела на орбиту ракета носитель Falcon 9. Уже 31 мая американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Херли попали на борт МКС.
Korrespondent
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