Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю. ВИДЕО

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon в воскресенье, 2 августа, успешно совершил посадку в Мексиканском заливе после полета к международной космической станции МКС. Об этом сообщило Национальное космическое агентство США NASA.

Спускаемая капсула корабля с астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном после раскрытия всех парашютов приводнилась в 14:48 к югу от города Пенсакола (штат Флорида)

Автономный полет капсулы продолжался 19 часов после за отсоединения от МКС. В район посадки прибыло поисково-спасательное судно GO Navigator, которое подняло капсулу из воды на свой борт. В настоящее время ведется подготовка к извлечению экипажа из Crew Dragon.