В 2027 году произойдет необычное солнечное затмение

Через 7 лет произойдет крайне редкое явление. Следующее такое ожидается только в 2114 году. 2 августа 2027 года произойдет удивительное полное солнечное затмение. Оно продлится 6 минут и 20 секунд - именно на столько Луна закроет собой Солнце и отбросит тень на Землю. Об этом пишет Forbes.

Это единственный раз, когда можно увидеть внешнюю, более горячую, белоснежную корону Солнца. Зрелище завершится сказочными "бриллиантовыми кольцами", когда солнечные бусинки бусинки будут переливаться через лунные горы и долины. Таким образом, мы станем свидетелями самого продолжительного полного солнечного затмения в 21 веке. Полное солнечное затмение 2027 года будет самым продолжительным на суше с 1991 года до 2114 года.

Путь тени 2 августа 2027 года пройдет от Атлантики через Испанию, Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет, Судан, Саудовскую Аравию, Йемен и Сомали. Именно там будет лучшего всего видно удивительное солнечное затмение.

Максимальная продолжительность явления будет 6 минут 23 секунды к юго-востоку от Луксора, Египет. Лучшим, хотя и самым оживленным, местом для посещения почти наверняка будет Долина царей.