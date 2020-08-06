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Наука
6 августа 20, 10:06
Онколог назвал факторы, влияющие на развитие рака
рак
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Озвучены факторы, влияющие на развитие рака. Их назвал российский онколог.

Российский онколог Андрей Каприн поведал о факторах, которые влияют на развитие рака. Как сообщает fraza., его цитируют местные СМИ.

По словам эксперта, «генетикой можно объяснить около 15% случаев развития онкологии, тогда как мутации, связанные с возрастом и образом жизни, имеют большее значение».

Он отметил, что «курение в тридцать раз увеличивает риск заболевания несколькими локализациями рака, а алкоголь дополнительно повышает риски, организм сможет прийти в себя только через десять лет после того, как человек бросит курить».

Медик говорит, что важен и возраст: «После 65 каждые пять лет на 10% процентов увеличивается количество клеточных мутаций, которые иммунитет уже не способен сдерживать».

В тему: Ученые рассказали, какая пища ускоряет рост раковых опухолей

Fraza.ua
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