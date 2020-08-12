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12 августа 20, 09:11
Солнце входит в новый цикл жизни
Солнце
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Новый цикл звезды продлится примерно 11 лет

Массивное солнечное пятно AR2770 поворачивается к Земле. По словам ученых, это свидетельствует о начале нового 25 цикла звезды, который продлится примерно 11 лет. Об этом сообщает "Популярная механика".

Солнечные вспышки - это внезапные взрывы энергии вблизи солнечных пятен. Отслеживать эти процессы на звезде невероятно важно, так как предсказание того, когда солнечная активность увеличится, потенциально может защитить астронавтов на орбите, а также предотвратить разрушение спутников.

Сейчас наше Солнце находится на пороге смены циклов. Многие ученые ожидали этого еще в прошлом году, однако этого так и не произошло. Обычно новый цикл говорит о том, что звезда начнет повышать уровни своей активности. Хотя AR2770 еще не показывало "убийственных" вспышек, эксперты внимательно следят за тем, чтобы подготовиться к событию, которое может вывести из строя электрические приборы на нашей планете.

По словам специалистов, AR2770 испустило несколько вспышек класса С1, которые не являются очень интенсивными, однако за ней последовала небольшая волна ионизации в верхних слоях атмосферы Земли.

Сейчас пятно растет, и в течение следующих нескольких дней возможна повышенная активность, которая может привести к более интенсивным солнечным вспышкам.

Ранее сообщалось, что в космосе найдена солнцеподобная планетарная система.
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