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13 августа 20, 19:02
В США найдено средство против коронавируса
коронавирус
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В программе участвовали более 35 тыс. добровольцев, которые заразились коронавирусом в период между апрелем и июлем 2020 года.
Переливание пациентам с коронавирусом плазмы крови от уже переболевших COVID-19 является эффективным средством лечения болезни. Об этом говорится в работе группы американских медиков под руководством профессора клиники Майо Майкла Джойнера, опубликованной в издании medRxiv.
 
Они провели более 35 тыс. переливаний плазмы крови от людей, переболевших коронавирусной инфекцией и получили доказательства, что это действительно ускоряет выздоровление новых больных. 
 
В программе участвовали более 35 тыс. добровольцев, которые заразились коронавирусом в период между апрелем и июлем 2020 года и переболели COVID-19 в тяжелой форме. Из них половина попала в реанимацию, а четверть подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких.
 
При вводе плазмы на третий день умирало примерно 8% пациентов, тогда как при вводе плазмы на четвертый день госпитализации показатель вырастал уже до 12%. 
 
Как сообщалось, найден алкогольный напиток, облегчающий течение COVID. Особый фермент в алкогольном напитке способен облегчить симптомы острого респираторного дистресс-синдрома.
Korrespondent
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