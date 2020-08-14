В США найдено средство против коронавируса

Переливание пациентам с коронавирусом плазмы крови от уже переболевших COVID-19 является эффективным средством лечения болезни. Об этом говорится в работе группы американских медиков под руководством профессора клиники Майо Майкла Джойнера, опубликованной в издании medRxiv.

Они провели более 35 тыс. переливаний плазмы крови от людей, переболевших коронавирусной инфекцией и получили доказательства, что это действительно ускоряет выздоровление новых больных.

В программе участвовали более 35 тыс. добровольцев, которые заразились коронавирусом в период между апрелем и июлем 2020 года и переболели COVID-19 в тяжелой форме. Из них половина попала в реанимацию, а четверть подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких.

При вводе плазмы на третий день умирало примерно 8% пациентов, тогда как при вводе плазмы на четвертый день госпитализации показатель вырастал уже до 12%.

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