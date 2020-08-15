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15 августа 20, 10:11
Выявлены атипичные симптомы.коронавируса у пожилых людей
коронавирус
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Стало известно об атипичных симптомах COVID-19. Они встречаются у пожилых людей.

У коронавирусной болезни встречаются атипичные симптомы. Об этом пишет «Фраза» ссылаясь на выводы исследователей из университета Восточной Англии (Великобритания). Их цитирует портал medRxiv.

В отчете сказано, что ученые провели анализ хода болезни у пожилых людей, после чего выяснили, что у большинства из них наблюдались атипичные симптомы.

Отмечается, что эксперты наблюдали за пациентами домов престарелых с 7 апреля по 29 июня.

Ученые говорят, что из 103 человек, чьи тесты показали положительный результат, только у 38% были выявлены стандартные симптомы. При этом у 54 человек не было зафиксировано никаких признаков болезни, либо они начинали проявляться через две недели после заражения.

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Исследователи сообщают, что многие больные ощущали недомогание и общее состояние нездоровья, что эксперты и выделили в категорию атипичных симптомов.
Fraza.ua
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