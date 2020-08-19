Эксперты из США составили список опасных продуктов

Исследователи из управления по санитарному надзору США составили список опасных продуктов, которые советуют не употреблять в пищу американцам. Например, в него попали сырые яйца, кофе и сосиски, пишет fraza.

По словам специалистов, «при неправильном хранении и приготовлении яйца могут стать источником опасных инфекций». Есть в сыром виде их не рекомендуют.

Кроме этого жителей США призвали исключить из рациона грибы: эксперты говорят, что «среди них много ядовитых и несъедобных экземпляров».

Американцам советуют не собирать грибы вдоль дорог, а также вблизи свалок и промышленных предприятий.

Подчеркивается также: «Приобретение грибных смесей тоже может быть опасно, так как их состав неизвестен до конца».

Оказывается, угрозу здоровье может нести даже брокколи и лук-шалот. Исследователи уверяют, что в данных продуктах может содержаться кишечная палочка: перед приготовлением их советуют хорошо промыть.

Женщин эксперты предупреждают: «Тунец может быть опасен для беременных, точнее для младенцев, находящихся в утробе, в связи с тем, что в этой рыбе высокое содержание ртути».

По их словам, не стоит есть устриц, «которые словно губка впитывают в себя всё содержимое воды, в которой живут».

Американцам говорят: «Орехи, особенно арахис, могут стать причиной сильной пищевой аллергии».

Также оказалось, что детям до десяти лет нельзя есть сосиски – они могут привести к удушью.

Кроме этого, сообщается, что опасно и кофе, в отчете говорится: «При злоупотреблении он приводит к обезвоживанию, нарушениям режима сна и работе сердечной мышцы».