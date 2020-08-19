Магнитная буря подпортит Яблочный Спас

По уточненным прогнозам Лаборатории Солнца ФИАН, магнитная буря в августе 2020 будет не одна, как предполагалось ранее. Краткосрочный прогноз дает две магнитных бури. Ближайшая из них начнет "разгоняться" уже 19 августа, на Яблочный Спас - в этот день активность магнитосферы повысится на один балл. А пик магнитной бури придется на интервал между 6:00 и 12:00 четверга, 20 августа.

Тем, кто следит за своим здоровьем, погулять подольше на Яблочный Спас не получится: чтобы минимизировать проблемы со сном в период метеоударов медики настоятельно рекомендуют ложиться спать пораньше и спать не меньше восьми часов за ночь. В такие дни часто нарушается работа сердечно-сосудистой системы, может повыситься артериальное давление и уровень адреналина. Человек становится уязвимым, чувствует беспокойство и страхи - поэтому необходим релакс.

Сдвинулась дата и предсказанной ранее специалистами лаборатории ФИАН магнитной бури в конце августа. Она ожидается 30 августа, а не 29-го, как было в долгосрочном прогнозе. Однако и 29-го августа, и в последний день лета магнитосфера будет более возбужденной, чем это случается в обычные дни. Таким образом, эта буря может доставлять неудобства на протяжении трех суток.

Обе магнитные бури в августе 2020 не достигнут критического уровня, их сила будет всего 4 балла по 10-балльной шкале, что соответствует возмущенной магнитосфере. Однако и этого достаточно, чтобы произвести эффект на отвыкших от капризов Солнца людей, особенно метеозависимых. Ведь в этом году магнитосфера баловала нас и вела себя спокойно, магнитных бурь не было, а те, что прогнозировались, на поверку оказывались лишь небольшим повышением солнечной активности.



