Ученые назвали простой способ улучшить работу мозга

Ученые назвали простой и действенный способ улучшить работу мозга. Об этом рассказал рефлексотерапевт Игорь Орлов в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, у многих людей нарушено мозговое кровообращение. Это приводит к головным болям, ухудшению памяти, снижению продуктивности, скорости реакции и концентрации.

Для улучшения работы мозга необходимо возобновить кровоснабжение. Для этого специалист советует использовать лечебный массаж. Массировать необходимо голову, мочки ушей, подушечки пальцев кистей и стоп.

Активные точки в этих местах запускают работу ЦНС, снимают стресс и нормализуют артериальное давление.