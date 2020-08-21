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Наука
21 августа 20, 11:22
Ученые назвали простой способ улучшить работу мозга
Активные точки
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Активные точки на стопах, ладонях и даже ушах способны активизировать работу головного мозга.
Активные точки на стопах, ладонях и даже ушах способны активизировать работу головного мозга.

Ученые назвали простой и действенный способ улучшить работу мозга. Об этом рассказал рефлексотерапевт Игорь Орлов в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, у многих людей нарушено мозговое кровообращение. Это приводит к головным болям, ухудшению памяти, снижению продуктивности, скорости реакции и концентрации.

Для улучшения работы мозга необходимо возобновить кровоснабжение. Для этого специалист советует использовать лечебный массаж. Массировать необходимо голову, мочки ушей, подушечки пальцев кистей и стоп.

Активные точки в этих местах запускают работу ЦНС, снимают стресс и нормализуют артериальное давление.
Korrespondent
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