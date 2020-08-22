Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.25
USD
27.43
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
22 августа 20, 08:55
Британцы призвали лечить головную боль… пивом
пиво
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ученые призвали пить пиво. По их словам, оно спасет от головной боли.

Эксперты из Гринвичского университета в Лондоне узнали о необычном свойстве пива. По их словам, этот хмельной напиток способен лечить головную боль.

Для того, чтобы доказать это, исследователи провели почти два десятка тестов, в которых поучаствовали более четырех тысяч добровольцев, чью головную боль пытались унять с помощью пива.

Ученые говорят: «Всего два бокала пива справляются с головной болью эффективнее, чем парацетамол».

По словам исследователей, их результаты «дают возможность говорить о том, что алкоголь является эффективным болеутоляющим средством, которое обеспечивает клинически значимые занижения показателей интенсивности боли».
Fraza.ua
Ещё по теме:
Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР
Конгресс США предлагает усилить санкции против РФ
Супрун дала ценный совет любителям кофе
В центре Львова выстрелили в уличную музыкантку
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Искусственный интеллект решил задачу Леонардо да Винчи
Лента новостей