Доказаны случаи повторного заражения новым коронавирусом

Медицинский журнал Clinical Infectious Deseases опубликовал статью о первом подтвержденном случае повторного заражения новым коронавирусом. Ранее появлялись непроверенные сообщения о потенциальных реинфекциях, но в этот раз ученые все тщательно изучили и показали — это повторное заражение, а не рецидив недолеченной болезни.

Иммунитет, полагают они, сохраняется лишь несколько месяцев, как и у многих других респираторных заболеваний.

По данным медиков, у жителя Гонконга зафиксировали COVID-19 в легкой форме еще 29 марта. Спустя две недели его выписали после негативных ПЦР-тестов, но 15 августа 33-летний мужчина снова получил положительный результат теста после возвращения на родину из Испании через Британию. То есть, второй эпизод случился через 142 дня после первого. После расшифровки генома вируса в первом и втором случаях и сравнения результатов выяснилось, что патогены принадлежат к разным линиям SARS-CoV-2.

Обнадеживает в этой ситуации то, что второй раз болезнь протекала бессимптомно, причем у пациента был повышен С-реактивный белок и титр IgG-антител. Авторы делают вывод, что SARS-CoV-2 может продолжать циркулировать среди людей, несмотря на коллективный иммунитет.

В Бельгии и Нидерландах также выявлены случаи повторного заражения, пишет Deutsche Welle. Заново заразился пожилой нидерландец со слабым иммунитетом, а бельгиец снова подхватил COVID-19 через три месяца после выздоровления. Оба случая реинфекции доказали после секвенирования геномов патогена.

Также о повторном заражении на днях заявил глава российского региона Тува Шолбан Кара-оол. Впервые он переболел в конце мая.

Заметим, что около 40% людей, которые носят маски, делают это неправильно: не закрывают нос, с плохим прилеганием маски, а то и вовсе на подбородке.