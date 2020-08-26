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26 августа 20, 10:45
Лучшее место для жизни: Чем больше деревьев, тем выше IQ
дети
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Эксперты выявили определенную связь между умственными способностями детей и средой их проживания.

Исследователи из Университета Хасселта, Бельгия пришли к выводу, что выросшие в зеленой среде дети имеют более высокий уровень IQ. Об этом, во вторник, сообщает Euronews Living.

Сообщается, что они проанализировали свыше 600 детей возраста 10-15 лет из разных регионов и обнаружили прямую связь между уровнем когнитивного развития и доступом к природе.

Так, повышение плотности зеленых насаждений всего на 3% увеличивало уровень IQребенка, в среднем на 2,6 пунктов. Примечательно, что закономерность была выявлена у детей всех социально-экономических слоев.

Таким образом, делают вывод исследователи, взаимосвязь между природой и когнитивным развитием связана не только с воспитанием и финансовым положением семьи.

Ученые предполагают, что живущие в зеленых зонах дети имеют более низкий уровень стресса, меньше страдают от шума и имеют больше возможностей для социальных игр.

Кроме того, насаждения обеспечивают экологические преимущества, такие как снижение воздействия загрязнений воздуха, шума и жары. Более того, зелень способствует укреплению здоровья и социальной сплоченности детей. 

Ранее исследование ученых показало, что перенесшие травму в результате жестокого обращения или насилия дети проявляют признаки биологического старениябыстрее, чем те, кто никогда не сталкивался с такими проблемами. 
Korrespondent
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