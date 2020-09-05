Продолжительность жизни рассчитает "Калькулятор смерти"

Как пишет издание The Sun, для создания "калькулятора" специалисты использовали данные о состоянии здоровья более 100 тысяч человек старше 60 лет. Их жизненные показатели отслеживались каждые шесть месяцев. Исходя из полученной информации, эксперты сформировали 648 "профилей риска", которые легли в основу приложения.

"Калькулятор" задействует такие показатели, как пол, текущий возраст, индекс массы тела, наличие вредных привычек и хронических заболеваний. Есть и менее очевидные факторы: давление, уровень холестерина в крови, место жительства и даже расовая принадлежность.

"Это (приложение. - Прим. ред.) поможет людям задуматься, как увеличить продолжительность жизни", - цитирует издание руководителя группы разработчиков приложения Елену Кулинскую.

Создатели "калькулятора смерти" отмечают, что он высчитывает средние параметры продолжительности жизни, не ориентируясь на многие индивидуальные особенности. Они подчеркнули, что основная цель приложения - дать пользователю "пищу для размышления" о своем здоровье.