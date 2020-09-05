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Новости
Наука
5 сентября 20, 09:47
Ученые предложили новый метод лечения воспалений глаз
глаза
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Воспаление глаз или увеит поражает людей и животных и проявляется воспалением сосудистой оболочки глаз, которое может со временем даже приводить к слепоте.

Американские ученые из Техасского университета в Галвестоне заявили об успешном лечение глазных воспалений на основе куркумина, содержащегося в коре куркумы. Об этом пишет Texas A&M Today.

По словам ученых, препараты на основе куркумина легко справились с увеитом у животных. Теперь ученые планируют адаптировать терапию для человека для лечения катаракты и воспаления глаз.

“Лечение увеита в настоящий момент осложняется их ограниченной всасываемостью. Кроме того, широко применяемые стероидные препараты нередко приводят к осложнениям на почки и печень”, - сообщают ученые.

В то же время, новое лечение, как заявляют эксперты, показало эффективность у собак, снижая признаки воспаления без каких-либо побочных эффектов.

“Терапия может потенциально использоваться для лечения катаракты и увеита у людей и наши результаты помогут ускорить разработку препаратов для человека”, - заключила соавтор исследования Эрин Скотт.

Ранее в Университете Торонто разработали гидрогель, который восстанавливает функцию клеток сетчатки.
Korrespondent
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